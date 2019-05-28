Российские учёные поставят «на учёт» ледники Алтая

Томск, , 14:24 — REGNUM Учёные Томского государственного университета (ТГУ) и Института географии РАН (ИГРАН) возобновили мониторинг за балансом массы на леднике Левый Актру на Алтае, сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Левый Актру — один из трёх ледников в пределах Северной Евразии, для которого будет проводиться сбор данных прямых наблюдений в непрерывном режиме. Отмечается, что измерения необходимы для понимания реакции ледников на изменения климата и других процессов на Земле.

«К сожалению, с середины 1990-х гг. наблюдения за составляющими ледового баланса выполнялись лишь эпизодически, а в 2012 году наблюдения полностью прекратились», — пояснил ведущий научный сотрудник, заведующий отделом гляциологии ИГРАН Станислав Кутузов.

С 2019 года измерения на ледниках Актру будут выполняться ежегодно. В конце года полученные данные ученые будут направлять во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих).

Читайте также: В горах Алтая найдены запасы льда времён последнего похолодания на Земле