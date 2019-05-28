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В Дар-эс-Саламе проходит международная медицинская конференция

Наука

Мероприятие проходит каждый год с целью обмена опытом и получения навыков использования в работе инновационных методов лечения

Дар-эс-Салам, Танзания, 28 мая 2019, 13:30 — REGNUM  Исполнительный директор института по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Мои» Респишиус Бонифас в понедельник, 27 мая, открыл ежегодную пятидневную ортопедическую конференцию в Дар-эс-Саламе. В ней примут участие более 150 врачей из разных стран Африки и других стран мира, передает газета Mwananchi.

Конференцию подготовил институт «Мои» совместно с институтами SIGN, OTA, IGOT и Калифорнийским институтом.

Бонифас подчеркнул, что конференция проводится ежегодно с целью обмена информацией о новых методах лечения.

Координатор конференции Джозеф Мванга заявил, что участники получат как теоретические знания, так и практические навыки на специальных тренажёрах непосредственно во время мероприятия.

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Медицина
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