В Дар-эс-Саламе проходит международная медицинская конференция

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:30 — REGNUM Исполнительный директор института по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата «Мои» Респишиус Бонифас в понедельник, 27 мая, открыл ежегодную пятидневную ортопедическую конференцию в Дар-эс-Саламе. В ней примут участие более 150 врачей из разных стран Африки и других стран мира, передает газета Mwananchi.

Конференцию подготовил институт «Мои» совместно с институтами SIGN, OTA, IGOT и Калифорнийским институтом.

Бонифас подчеркнул, что конференция проводится ежегодно с целью обмена информацией о новых методах лечения.

Координатор конференции Джозеф Мванга заявил, что участники получат как теоретические знания, так и практические навыки на специальных тренажёрах непосредственно во время мероприятия.