Во Франции проходят испытания силовой установки нового самолёта Cassio

Ле-Бурже, Франция, , 13:09 — REGNUM Стендовые испытания распределенной двигательной установки, предназначенной для гибридного самолета Cassio, начаты французским стартапом VoltAero. Об этом 28 мая сообщает издание Aviation Week.

Данный летательный аппарат, относящийся к так называемому гибридному типу самолётов, будет оснащен распределенной гибридной двигательной установкой. Следовательно, получит возможность летать, используя, по желанию пилота, только двигатель внутреннего сгорания или только электрический двигатель. Это отличает Cassio от традиционных гибридных летательных аппаратов; двигатель внутреннего сгорания приводит в движение генератор, осуществляющий подзарядку аккумуляторов, от которых запитывается электромотор.

Cassio оснащён толкающим винтом в задней части фюзеляжа, который приводится в движение электромотором или, если пожелает пилот, двигателем внутреннего сгорания, в обычном режиме вращающем генератор. Кроме того, самолёт имеет два тянущих винта, приводимых в движение электромоторами, которые питаются от аккумуляторов.

Самолёт Cassio, спроектированный по двухбалочной схеме, согласно планам разработчиков, поднимется в небо в течение 2019 года. Испытания должны завершиться в 2021—2022 году. Конструкторы VoltAero предполагают разработать 4-, 6‑ и 9-местные варианты данного летательного аппарата.

В данный момент на специально разработанном стенде, названном создателями Iron Bird, идёт опробование двигательной установки Cassio, прототип которой должен быть представлен на авиасалоне в Ле-Бурже 17−21 июня 2019 года.

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