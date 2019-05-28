Сибирские учёные выявили связь варикоза с интеллектом

Новосибирск, , 12:03 — REGNUM Масштабное исследование генетических причин варикоза, проведённое биологами Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета, выявило гены и белки, участвующие в патологическом процессе, и показало связь варикозного расширения вен с интеллектом. Об этом 28 мая сообщает издание «Наука в Сибири».

Учёные исследовали генетические данные более 400 тысяч европейцев, взятые из открытого биобанка Великобритании. Исследования показали девять генов и два белка, с которыми связана варикозная болезнь и которые могут в перспективе служить мишенями для лекарств. Также была выявлено обстоятельство, подтверждающее, что на генетическом уровне существует связь между варикозом и различными характеристиками, болезнями, образом жизни человека, а также интеллектом, памятью, уровнем образования.

«Механизмы генетической связи между признаками мы пока можем только предполагать. В случае с интеллектуальным уровнем (а для него корреляция с варикозным расширение вен обратная) теоретически может быть так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом и избегать тяжелой физической работы. Однако нельзя сказать, что человек менее интеллектуален, если у него варикоз, или что если он умен, то у него не будет этого заболевания. Это усредненная закономерность, размазанная по всей изученной нами популяции, при этом достаточно слабая, хотя ее наличие не вызывает сомнений», — пояснила старший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Александра Шадрина.

Статью о полученных результатах учёные опубликовали журнале PLOS Genetics.