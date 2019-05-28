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Корейско-британская научная конференция пройдет в Милтон-Кинс

Наука

Конференция пройдет 30 мая в Kavli Royal Society International Centre

Милтон-Кинс, Великобритания, 28 мая 2019, 10:57 — REGNUM  В Великобритании пройдет корейско-британская научно-исследовательская конференция. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мероприятие пройдет 30 мая в Kavli Royal Society International Centre, расположенном в 72 км к северо-западу от Лондона в городе Милтон-Кинс.

Известно, что в научно-исследовательской конференции примут участие 48 специалистов в области материаловедения и нейробиологии.

«На данной конференции мы сможем обсудить не только результаты научных достижений, но и найти точки соприкосновения для совместных исследований», — сообщил представитель Института фундаментальных исследований (Institute for Basic Science)

Известно, что представители Института фундаментальных исследователей и Лондонского королевского общества проводят совместные научно-исследовательские конференции с 2014 года.

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Научные исследования
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