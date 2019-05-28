В США древесину удалось «превратить» в материал с уникальными свойствами

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Технология, предложенная исследователями из США, позволила придать изделиям из дерева способность отражать большую часть видимого излучения и выделять инфракрасного излучения больше, чем поглощается при солнечном освещении. Об этом сообщает Science.

Научная работа, проделанная сотрудниками Мэрилендского университета в Колледж-Парке под руководством Лянбина Ху, была направлена на решение задачи увеличения прочности древесных материалов. Исследование позволило создать метод изменения структуры древесины, для чего из неё удалялся лигнин.

Данное вещество, по мнению экспертов, выполняет в структуре древесины ту же роль, что бетон в железобетонном монолите. Древесина имеет свой аналог железной арматуры, её роль играют волокна целлюлозы. Помимо этого, дерево включает в себя гемицеллюлозу, задача которой — обеспечить плотное соединение всех компонентов.

Метод обработки, созданный учёными из Мэрилендского университета, включал в себя вываривание образца в 30-процентном водном растворе пероксида водорода с последующим промыванием дистиллированной водой. Далее деревянная деталь проходила прессование. Опыты показали, что прочность материала, подвергнутого такой обработке, возрастала в 3,4 раза.

Однако исследователи обнаружили, что разработанный ими метод изменил оптические характеристики материала. Прошедшая цикл обработки древесина обрела возможность отражать большую часть видимого диапазона света. Ещё более необычным оказалось поведение материала при контакте с инфракрасным излучением. Замеры, проведённые в лаборатории, показали, что тепло, излучаемое прошедшей обработку древесиной, превышает тепло, поглощаемое материалом. Данное свойство открывает возможность использовать такое вещество там, где необходимо пассивное охлаждение, например в качестве радиатора.

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