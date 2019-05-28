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В Пермском политехе прошли Германо-российские дни науки

Наука

В рамках мероприятия немецкие учёные выступили с лекциями об утилизации отходов и очистке промышленных сточных вод

Пермь, 28 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Научно-популярные лекции, посвящённые вопросам экологии, прочитали учёные из Германии в рамках Германо-российских дней науки в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), сообщает 28 мая пресс-служба вуза.

Отмечается, что доктор наук Кристоф Вюнш из Дрезденского технического университета в своем докладе поднял вопрос о необходимости раздельного сбора отходов, а профессор, доктор наук Франк Рёгенер из Кёльнского университета прикладных наук посвятил свое выступление проблемам очистки промышленных сточных вод.

Также в рамках дней науки состоялся информационный семинар Германского дома науки инноваций (Москва) и были представлены федеральные земли Германии: Северный Рейн Вестфалия и Нижняя Саксония.

Мероприятие проводилось с целью поиска новых партнеров для научно-образовательного сотрудничества, определения задач и проблем, которые стоят перед наукой, образованием и обществом в условиях глобализации.

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