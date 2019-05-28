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Шторм и прилив открыли древний лес, росший на побережье Уэльса

Наука

Деревья бронзового века стали доступны исследователям благодаря стечению обстоятельств

Аберайрон, Великобритания, 28 мая 2019, 09:35 — REGNUM  Возможность увидеть останки леса, существовавшего 4500 — 6000 лет назад, представилась жителям побережья юго-западной части Великобритании — Уэльса, сообщило издание The Daily Mail.

Причиной редкого явления, случившегося в местности, лежащей между небольшими населёнными пунктами Борт и Инислас в графстве Кередигион, стало редкое сочетание погодных условий — ураганного ветра и аномально низких приливов. Отступившие морские воды обнажили стволы деревьев и разветвлённую корневую систему.

Эксперты, комментируя данное событие, отмечают, что в период времени, который можно отнести к бронзовому веку, побережье Уэльса поросло смешанными лесами, где соседствовали ольха, сосны, дубы и берёзы.

Подъём уровня воды и затопление прибрежных лесов остались в памяти местного населения, породив легенду о погибшем королевстве, некогда занимавшем данный район.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британскими археологами на территории графства Лестершир в Центральной Англии был найден уникальный древний кельтский щит, сделанный из древесной коры.

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