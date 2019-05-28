Учёные проверили наличие антибиотиков в реках на шести континентах

Торонто, Канада, , 08:00 — REGNUM Исследование, проведённое международной группой ученых, позволило оценить уровень загрязнённости антибиотиками рек в 72 странах. Об этом сообщает портал EurekAlert!

Концентрация антибиотиков оценивалась путём сравнения с так называемыми «безопасными» уровнями, предложенными промышленным альянсом AMR. Объектом изучения стали воды рек на шести континентах, активно используемых населением стран, по территории которых они протекают.

Основную роль в коллективе исследователей играли сотрудники Йоркского университета, расположенного в Канаде.

Согласно обнародованной исследователями информации, наиболее сложная ситуация сложилась в Африке, где уровень антибиотиков очень высок в реках таких стран как Кения, Гана и Нигерия. В Азии речные воды загрязнены в Бангладеш и Пакистане.

На территории Европы высокие концентрации антибиотиков обнаружены в реках Австрии.

Кроме того, зоны лекарственного загрязнения обнаружены на территории Северной и Южной Америки. Чаще всего регионы, где остро стоит проблема высокой концентрации антибиотиков в водах местных рек, находятся в районах военной и политической нестабильности, ярким примером тому может служить граница между Израилем и Палестиной.

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