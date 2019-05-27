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В Китае создали вакцину от африканской чумы свиней

Наука

С августа 2018 года в стране было зафиксировано почти 130 вспышек АЧС

В Китае создали вакцину от африканской чумы свиней

Пекин, 27 мая 2019, 22:16 — REGNUM  В КНР достигнут прорыв в разработке вакцины против африканской чумы свиней (АЧС), информирует 27 мая Синьхуа со ссылкой на сообщение Академии сельскохозяйственных наук Китая (АСНК).

После первой вспышки АЧС в Академии создали исследовательскую группу, которой удалось создать два прототипа вакцины, показавших высокую эффективность в ходе лабораторных исследований.

Специалисты планируют ускорить их испытания, которые должны быть завешены в кратчайшие сроки в виду остроты текущей ситуации. Начиная с августа 2018 года в стране было зафиксировано почти 130 вспышек АЧС, в результате которых было уничтожено более 1 млн свиней.

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Животноводство
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