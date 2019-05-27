Экосистема Тихоокеанской Арктики стремительно меняется — профессор США

Архангельск, , 16:31 — REGNUM Исследования экосистемы Тихоокеанской Арктики показывают, что ее структура претерпевает существенные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила американский исследователь, профессор Университета Мэриленда (США), член Международного арктического научного комитета (МАНК) Жаклин Гребмайер.

«Поскольку сезонный морской лед продолжает отступать и морская вода нагревается, мы можем ожидать продолжения биологической реакции в различных масштабах, которая будет разветвляться через арктическую экосистему», — заявила профессор.

Гребмайер сообщила, что результаты проводимые ею исследований дали четко понять, что крупные морские животные мигрируют на Север вслед за моллюсками и другими формами океанской жизни. Это, в конечном счете, сказывается на составе и численности видов.

«Изменения климата является движущей силой в составе морских видов и круговороте углерода. Эти изменения могут сигнализировать о реорганизации экосистемы, поскольку наблюдаемые изменения морского льда являются критическими движущими факторами для биологических процессов и структуры морской экосистемы: изменение состава и расширения ареала донной фауны как добычи, совпадающей с миграцией морских млекопитающих в Тихоокеанскую Арктику», — рассказала профессор.

Глобальное потепление оказывает влияние и на состояние зоопланктона — важного элемента пищевой цепочки.

«Изменение климата вызывает накопление токсинов в фитопланктоне, которые в свою очередь, передаются крупным млекопитающим, а затем — человеку. В этом смысле нас очень беспокоит жизнь малочисленных коренных народов Аляски, которые питаются моржами», — рассказала она.

В числе главных направлений, требующих первоочередного изучения — растения и наличие микропластика в океане.

«Я думаю, что динамика климатических изменений будет ускоряться и это будет происходить быстрее, чем мы можем это зафиксировать исследованиями. Ученые должны работать международным консорциумом, это очень важно», — заявила Гребмайер.

Напомним, Международный арктический научный комитет (МАНК) проводит в Архангельске саммит, посвященный изменению климата и обеспечению жизнедеятельности в Арктике. В работе саммита принимают участие более 400 ученых из 29 стран.