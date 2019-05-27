В США решили бороться с распространением ранее завезённого толстолобика

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Внедрение мер по ограничению распространения рыбы из семейства карповых, — Толстолобика, в водоёмах на территории США потребует от 778 до 832 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Тревога перед расселением в реках и озерах Соединённых Штатов Толстолобика вызвана тем, что крупная, питающаяся фитопланктоном рыба, оказалось очень конкурентоспособной в борьбе за пищевые ресурсы. Пришелец стал вытеснять местные виды и тем самым создал угрозу ихтеологическому разнообразию на территории США.

Завезённый ранее, как промысловая рыба, способная предотвратить размножение водорослей в водоёмах со стоячей водой, так называемое «цветение», толстолобик, из-за обилия мелких костей перестал интересовать жителей Соединённых Штатов как пищевой ресурс.

В данный момент завезённая из вне рыба стала причиной конфликта между властями штата Мичиган и руководством штатов Иллинойс и Индиана. Представители Мичигана, стремясь не допустить проникновения толстолобика в Великие Озёра, потребовали закрытия судоходного канала между рекой Иллинойс и озёрами. Однако это ставит под угрозу интересы грузоперевозчиков, активно использующих данный водный путь, которых поддерживают представители Индианы и Иллинойса.

Способ борьбы с чужеродным видом предложили представители оборонного ведомства Соединённых Штатов.

Генерал-лейтенант Тодд Семонит, на которого возложено руководство инженерным корпусом армии США, предложил комплекс широкомасштабных мероприятий по противодействию «агрессору». В 40 милях от озера Мичиган в акватории канала, будут расположены подводные генераторы шума и устройства, генерирующие электрические поля. Кроме того, появится преграда из распыляемых в воде воздушных пузырьков, призванная пугать представителей агрессивной ихтеофауны. Для пресечения попыток внедриться в экосистему озера Мичиган будет проводиться помывка проходящих судов с целью удаления прилипших к ним икринок.

В данный момент план генерал-лейтенанта Тодда Семонита направлен в Конгресс, от которого зависит выделение суммы, оцениваемой в рамках 778 — 832 миллионов долларов.

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