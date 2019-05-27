В США вновь опубликован научный прогноз климатической катастрофы

Роквилл, США, , 14:29 — REGNUM Подъём уровня мирового океана на 2 метра может произойти к концу нынешнего столетия, в результате чего в зоне подтопления окажутся Нью-Йорк, Шанхай и ряд мегаполисов, к таким выводам пришла международная группа исследователей. Об этом сообщает портал Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Причиной возможных негативных последствий, по мнению учёных, станет накопление в атмосфере планеты парниковых газов. Это ускорит таяние ледников на территории Гренландии и Антарктиды.

Вариант самого катастрофического развития событий предусматривает вынужденную эвакуацию 187 млн человек, им придется покинуть места обитания вследствие подъёма уровня мирового океана на 2 метра, причиной чего станет повышение средних температурных показателей на Земле на 5 градусов Цельсия. Это якобы должно произойти к 2100 году, и бедственные изменения затронут территорию в 1,79 млн кв км. Однако данный сценарий, по мнению специалистов, врядли станет действительностью. Он реализуется с вероятностью 5%.

Но авторы исследования настаивают на том, что опасность вполне реальна.

По словам профессора Бристольского университета Джонатана Бамбера, принимавшего участие в подготовке материала: «Результаты нашего исследования указывают на то, что опасность очень значительного подъема уровня воды в результате таяния двух ледовых массивов существует».

Профессор Бамбер утверждает, что: «От того, какие решения будут приняты в области мировой политики на протяжении предстоящего десятилетия, зависит будущее, а также то, насколько пригодной для обитания будет планета, и в каких условиях будут жить будущие поколения».

Эксперты данной международной группы ссылаются на данные, приведенные в докладе «О состоянии Арктики"(Arctic Report Card), обнародованном в декабре прошлого года Национальным управлением по проблемам океанов и атмосферы США. Авторы документа утверждают, что климат в Арктике становится более тёплым, и эти изменения идут достаточно быстро. Последние пять лет оказались наиболее теплыми за период с 1900 года. Площадь арктических льдов оказалась минимальной за последние 39 лет. Кроме того, сокращаются многолетние арктические льды. Площадь данного вида ледяных покровов уменьшилась на 95%.

Антарктиду климатические изменения также не обошли стороной. Там в феврале 2019 года в массиве ледника Туэйтса выявлена гигантская каверна, сопоставимая с островом Манхэттен.

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