Учёные выявили существенные различия шелкопряда в зависимости от региона

Барнаул, , 11:36 — REGNUM Международная группа учёных исследовала гены более полутора тысяч образцов непарного шелкопряда из сотен различных географических пунктов в Северном полушарии и установила существенные различия внутри вида, сообщает 27 мая пресс-служба Алтайского государственного университета (АлтГУ).

Полученные результаты показали, что непарник распадается на три сильно дифференцированных генетических линии, первая их которых характерна для Закавказья, вторая — для Восточной Азии и Японии, третья — для Европы и Центральной Азии.

«Получается, что популяции, которые живут в Подмосковье, Алтае и Монголии это одно, а населяющие Хабаровский и Приморский края — совершенно другое. Совершенно далеким кластером является генетическая линия из Ирана и стран Закавказья», — пояснил один из участников исследования, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

Он выразил надежду на то, что полученные учёными материалы помогут энтомологам-практикам с выстраиванием более четких стратегий контроля численности этого злостного вредителя.

Непарный шелкопряд — бабочка из семейства волнянок — один из опаснейших вредителей лесного хозяйства в Северном полушарии, являющийся карантинным объектом.

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