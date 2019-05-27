Хранилище вод возрастом 20 тысяч лет найдено в Индийском океане

Мале, , 10:30 — REGNUM Природный резервуар, хранящий морскую воду ледникового периода, обнаружен в районе Мальдивских островов участниками экспедиции на судне JOIDES Resolution, сообщило издание Geochimica et Cosmochimica Acta.

Открытие сделано в ходе научной программы по забору проб морской воды из кернов, пробуренных в поверхности морского дна у островного побережья. Учёные обратили внимание на аномально высокие показатели солёности воды в некоторых образцах.

Данные, полученные в ходе анализов, по мнению экспертов, соответствуют расчётным показателям солености океанской воды в период порядка 20 тысяч лет назад.

Согласно представлениям исследователей, значительные массы воды были на протяжении того периода сосредоточены в форме льда, включенного в огромный полярный ледник, простиравшийся на многие тысячи километров. Данное обстоятельство способствовало повышению солености океанской воды, поскольку объем воды был меньше, а количество соли больше. Приблизительные показатели солености были рассчитаны учёными, и анализ проб, полученных судном JOIDES Resolution, подтвердил совпадение двух показателей. В данный момент исследователи предполагают, что им в ходе бурения удалось открыть малопроницаемые известняковые коллекторы, ставшие хранилищем древней океанской воды.

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