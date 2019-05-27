Бизнесмен и филантроп Роман Авдеев стал инвестором образовательного проекта

Москва, , 10:41 — REGNUM Популярному образовательному интернет-проекту «ПостНаука» 24 мая исполнилось 7 лет. По этому поводу в офисе проекта в Москве прошло праздничное мероприятие, в ходе которого основатель и генеральный директор издательского дома «ПостНаука» Ивар Максутов огласил приятную новость: известный финансист и филантроп, популяризатор науки Роман Авдеев вкладывает в проект 100 миллионов рублей. Предполагается, что это выведет «ПостНауку» на новый этап развития.

«Мы развиваемся как образовательный сервис и развиваемся неплохо, — сказал Максутов. — За это время проект приобрел определенную репутацию. Теперь с приходом Романа Авдеева появилась возможность придать «ПостНауке» институциональный характер. Мы создаем наблюдательный совет из ученых, представителей медиа-индустрии, чтобы сформировать видение того, как проект должен работать дальше».

Проект «ПостНаука» начинался как интернет-площадка для двух основных категорий подписчиков. Первая — это ученые, которые публикуют на сайте свои исследования из самых разных областей научного знания. Вторая — люди, которые намерены заниматься научными исследователями и, в первую очередь, студенты и школьники, которые изучают публикации и получают возможность прямого диалога с авторами. За семь лет был сформирован широкий круг авторов, на сегодняшний день на сайте Postnauka.ru размещено уже более 3500 материалов, в том числе свыше 2000 видео о достижениях современной науки и новых технологиях.

По мнению самих авторов публикаций, проект дает возможность оживить процесс преподавания научных дисциплин, сделать его более динамичным, современным, наполнить обратной связью.

«Студенты сначала знакомятся с моими материалами на сайте «ПостНауки», а затем приходят ко мне на лекции уже неплохо подготовленными, — отметил доктор исторических наук, профессор РГГУ Сергей Карпюк. — И мы начинаем обсуждение темы в форме диалога. Это популярный сегодня формат «перевернутой лекции», который способствует тому, что студент не просто усваивает материал, а осмысливает его, имеет возможность поспорить, сформировать свою точку зрения и отстоять ее. В этом смысле «ПостНаука» — очень удачный проект, я и мои коллеги с удовольствием работаем с ним».

Для бизнесмена и филантропа Романа Авдеева проект «ПостНаука» также является шагом вперед в просветительской деятельности. Авдеев давно занимается популяризацией науки, его проект «Открытая лабораторная» успешно развивается. В нынешнем году «Открытая лабораторная» — тестирование участников на научную грамотность — прошла в 30 странах мира, более чем на 300 площадках. Однако «ПостНаука» — более сложный проект, который призван, как утверждают его основатели, рассказывать в первую очередь о фундаментальной науке, перенося на нее акцент с прикладных областей, а также освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в современных областях знания. Эта масштабная задача настолько увлекла Авдеева, что он сегодня вкладывает в проект 100 млн. рублей.

По словам Романа Авдеева, он давно уже следил за деятельностью «ПостНауки» и пришел к выводу, что Максутов и его соратники создали выдающийся и очень перспективный проект.

«Со школьных лет я сам мечтал стать ученым, — сказал Авдеев. — Но судьба распорядилась так, что я занимаюсь тем, чем занимаюсь. И я очень рад тому, что в канун семилетия «ПостНауки» я становлюсь партнером проекта. У нас есть общее видение, понимание того, куда должен он идти, как должен разрастаться. Мы с Иваром полушутливо называем этот новый этап «ПостНаука 2.0». Но в этой шутке — львиная доля правды: мы верим, что проект, получив новые возможности для развития, выйдет на качественно новый уровень».

«ПостНаука» — успешный проект, в том числе, и в коммерческом отношении, сообщают в пресс-службе проекта. В его портфеле — успешные кейсы, реализованные для Российской венчурной компании, Сбербанка, «Яндекса», РосНано, образовательной организации «Британский совет», университета «Иннополис» и других серьезных партнеров. Уже на второй год своего существования «ПостНаука» вышла на международный уровень, запустив в США проект Serious Science на английском языке. На этой платформе опубликовано уже несколько сотен работ ученых самых престижных университетов — Колумбийского, Гарвардского, Пристонского и других. Уже в 2014 году проект получил премию Министерства образования России «За верность науке».

Тем не менее, несмотря на успешность и привлекательность проекта для таких серьезных инвесторов, как Роман Авдеев, основатели проекта подчеркивают, что «ПостНаука» — сугубо некоммерческий, образовательный проект нового формата, который во всем мире называют lifelong education — система непрерывного образования.

«Мы начинаем наше партнерство в канун семилетия проекта, — говорит Авдеев. — Это знаковая дата: в семь лет ребенок идет в школу, начинает получать образование. Многим кажется, что это процесс конечный: школа, вуз — и все, дальше следуют работа и карьера. На самом же деле мы учимся всю жизнь».

Новые масштабные инвестиции позволят «ПостНауке» реализовать ряд перспективных проектов. В ближайшее время будет существенно модернизирован интернет-сайт, что позволит его посетителя отслеживать прогресс в изучении отдельных тем, а также проверять знание в ходе тестирования. Вскоре появятся сетка прямых эфиров и лаборатория для проведения регулярных исследований в области научной коммуникации и социологии знания. Планируется также запуск мобильного приложения и других сервисов, формирование активного комьюнити подписчиков, совершенствование подкастов и существующего книжного проекта «Библиотека «ПостНауки». Новое развитие получит и международный проект Serious Science.