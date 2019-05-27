Следы хищника мелового периода найдены в Таиланде

Саконнакхон, Таиланд, , 09:33 — REGNUM Отпечатки лап динозавра возрастом 140 млн лет найдены геологами на территории Таиланда. Об этом сообщает интернет-издание The Thaiger.

Находка была сделана южнее монастыря Пху Тарн Луанг на землях национального парка Пху Пха Лек, расположенного в провинции Сакон Накхон, на северо-востоке страны.

По мнению экспертов, следы, оставленные в песчанике, принадлежат доисторическому хищнику, представителю одного из подотрядов ящеротазовых динозавров, известному под названием — теропод.

Комментировавшие открытие специалисты признали находку очень важной, так как на землях ещё одной северо-восточной провинции Каласин были обнаружены аналогичные отпечатки. Исследование на территории, где было сделано открытие, будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские палеонтологи обнаружили следы динозавра из группы Зауроподов, особь достигала длины 18 метров и весила 30 тонн. Гиганты жили на Земле 200−85 миллионов лет назад.

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