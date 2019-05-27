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Учёные из России и Германии пройдут маршрутом путешественника Гумбольдта

Наука

Трёхнедельное путешествие стартовало в Тюмени

Тюмень, 27 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Трёхнедельное путешествие группы учёных из России и Германии, решивших повторить знаменитый маршрут географа и натуралиста Александра фон Гумбольдта, стартовало в Тюмени. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

В составе международной экспедиции 17 участников: биограф Александра фон Гумбольдта, историк науки Музея естествознания Берлина Фердинанд Дамашун, немецкие и российские минералоги, музееведы из Фрайбергской горной академии и Санкт-Петербургского горного университета.

«Мы решили стартовать из Тюмени, так как это знаковый город для Сибири, так же, как и Тобольск. Это город, через который прошли все знаменитые путешественники 18 века. Гумбольдт рвался в Сибирь и на Алтай, называл Тобольск воротами в Азию», — сообщил инициатор и организатор экспедиции Виктор Гохнадель, историк и краевед из Санкт-Петербурга.

Совместная российско-немецкая экспедиция посвящена 250-летию со дня рождения Александра фон Гумбольдта, и цель группы — частично пройти его маршрут. Путешественники и учёные в рамках комплекса мероприятий прочтут лекции в различных городах и снимут фильм, который затем покажут на торжествах в честь 250-летия учёного. Юбилейную дату отметят в сентябре, событие войдёт в программу перекрёстного года научно-образовательных партнёрств ФРГ и РФ.

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