На востоке Китая найдено неолитическое поселение культуры Луншань

Цзинань, Китай, , 08:18 — REGNUM Хорошо сохранившееся неолитическое поселение было найдено в китайской провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщили археологи, передает 26 мая агентство Синьхуа.

В Администрации культурного наследия провинции Шаньдун отметили, что поселение было найдено близ деревни Симэнчжуан города Тэнчжоу, после чего немедленно были начаты раскопки. Поселение принадлежало культуре Луншань, поздней неолитической цивилизации, которая развивалась в средних и нижних течениях реки Хуанхэ.

Площадь поселения составляет 6 тыс. кв. метров. Место было серьезно повреждено деятельностью человека в 70-е годы прошлого века. К счастью, основание поселения сохранилось хорошо.

Археологи обнаружили на данный момент две траншеи под фундамент стен, 15 жилых домов, 21 яму, одну гробницу и одну низменную область. Эксперты уверены, что ямы были построены в середине существования культуры Луншань, в то время как остальные здания относятся к более раннему периоду.

«Большая часть наших знаний о социальной организации культуры Луншань была получена из крупных городских поселений. Данная находка несет огромную значимость для изучения истоков и социальной структуры этой цивилизации», — заявил директор Исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун Чжэн Тунсю.

Отметим, что культура Луншань существовала в бассейне реки Хуанхэ на протяжение первой половины II тысячелетия до нашей эры. Она возникла на базе культуры Яншао. Ряд поселений мог достигать 100 домов. Луншань известна своей уникальной техникой производства керамики без какой-либо росписи.

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