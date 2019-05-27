Студенты из США запустили в космос первую любительскую ракету

Нью-Мексико, США, , 08:09 — REGNUM Группа студентов Инженерной школы Витерби (USC) из Университета Южной Калифорнии (США) самостоятельно спроектировала и произвела успешный запуск в космос первой в истории любительской ракеты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учебного учреждения.

Уточняется, что ракета Traveler IV стартовала 21 апреля с площадки возле космопорта «Америка» в южной части Нью-Мексико. В её создании участвовали более 90 студентов Лаборатории ракетных двигателей. Цель запустить в космос универсальную ракету для космических полётов команда преследует с момента основания лаборатории в 2005 году.

Видео опубликовано: USC RPL

Анализ показывает, что студенческий корабль Traveler IV пересёк линию Кармана, которая представляет собой международную границу космоса, на высоте примерно 100 км над уровнем моря.

«Проведённый анализ с 90-процентной уверенностью подтвердил это достижение», — добавили представители USC.

Как следует из отчёта, в течение первых 11,5 секунды полёта одноступенчатая ракета развила скорость 5,1 число Маха. Высоты более 103 км Traveler IV достиг спустя ещё 140 секунд. Участники миссии обнаружили свой космический корабль в 19,3 км от места, где космический объект был запущен.

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Добавим, что многие выпускники, которые начинали работать над ракетой, в настоящее время сотрудничают с американскими крупными корпорациями, такими как SpaceX и Blue Origin. Двое бывших студентов основали свой стартап Relativity Space.

В настоящее время в Лаборатории ракетных двигателей планирует разработать ракету на жидкостном двигателе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая американская частная космическая корпорация SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink.

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