В КемГУ проходит стратегическая сессия по созданию НОЦ «Кузбасс»

Кемерово, , 08:03 — REGNUM Открытие стратегической сессии по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс» состоялось в Кемеровском государственном университете в минувшее воскресенье, сообщает 27 мая пресс-служба вуза.

Отмечается, что центр будет функционировать в том числе при взаимодействии с партнёрами из других регионов РФ. Сегодня вместе с участниками стратегической сессии в КемГУ работают представители проектной работы школы управления «Сколково», а 30 мая к обсуждению присоединятся промышленники и собственники, которым будут представлены проекты для последующей реализации.

Как пояснила заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова, задачей НОЦ станет объединение резервов, которые есть в регионе, для создания конкурентоспособной на мировой арене продукции. Центр планирует работать по федеральной и региональной повестке. Ключевыми направлениями деятельности станут «Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду», «Тяжёлое машиностроение и робототехника», «Здоровый человек в промышленном регионе».

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