Древний кельтский щит, найденный в Великобритании, признан уникальным

Лондон, , 08:04 — REGNUM Уникальная археологическая находка сделана британскими учёными на территории графства Лестершир в Центральной Англии. Об этом сообщает издание The Guardian.

В ходе раскопок исследователями был обнаружен щит, относящийся к периоду между между 395 и 250 годами до н. э.

По мнению куратора коллекции железного века Британии и Европы в Британском музее Джулии Фарли: «Это абсолютно феноменальный объект, одна из самых удивительных, значимых на международном уровне находок, с которыми я столкнулась в своей карьере».

Представитель Британского музея отметила: «Обычно на первые полосы попадает золото, но этот щит из коры — куда более редкая вещь».

Материалом для данного элемента доспеха древнего кельтского воина послужила древесная кора, крепившаяся на каркас из планок, изготовленных из дерева. Край щита имеет форму прямоугольника, сужающегося к середине и имевшего закругленные углы, усиливался обручем из древесины орешника. Выпуклая часть в центре была сделана древними оружейниками из ивы.

Учёные отмечают, что этот вид защитного вооружения сумел сохраниться до наших дней благодаря счастливому стечению обстоятельств. Его сохранила влажная заболоченная почва, которая законсервировала изделие древних мастеров. По мнению экспертов, данный вид щитов был широко распространён в древности, однако в связи с тем, что при изготовлении использовались материалы, быстро распадающиеся под воздействием окружающей среды, до наших дней они не сохранились. Данное обстоятельство делает находку, сделанную в графстве Лестершир, совершенно уникальной. Единственное, чем до недавнего времени располагали учёные, работающие в данной области, это так называемым бронзовым щитом из Баттерси, найденным в Темзе в XIX веке, повторяющим по форме щит, изготовленный из коры. В данный момент находка пополнила коллекцию Британского музея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анализ археологических находок, датируемых XV веком, позволил установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.

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