Ученые узнали, чем опасна линолевая кислота при беременности

Канберра, , 15:58 — REGNUM Исследование физиологов из Австралии показало, что употребление большого количества линолевой кислоты при беременности может негативно повлиять на развитие ребёнка. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Physiology.

В настоящее время во многих регионах мира увеличивается потребление продуктов с высоким содержанием линолевой кислоты, относящейся к омега-6-ненасыщенным жирным кислотам. Эта кислота содержится во многих растительных и животных маслах, и, соответственно, в продуктах, производимых с использованием большого количества этих масел (например, картофельных чипсах). Предыдущие исследования показали, что высокий уровень потребления линолевой кислоты может быть связан с повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Учёные решили проверить, может ли высокий уровень потребления линолевой кислоты повлиять на протекание беременности. Для этого физиологи провели лабораторные эксперименты на крысах. У самок крыс с диетой с высоким уровнем линолевой кислоты (в три раза выше нормы) обнаружились изменения, которые могут привести к повышенному риску осложнений беременности и плохому развитию детей.

«Для беременных женщин важно учитывать их диету, и наше исследование является еще одним примером того, что потенциальное потребление слишком большого количества определенного вида питательных веществ может оказать негативное влияние на растущего ребенка», — отметила ведущий автор исследования Дин Скелли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае учёные из Испании представили результаты исследования, показавшего, что регулярное употребление орехов при беременности благотворно влияет на развитие детей.

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