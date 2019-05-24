NASA официально заявило о начале постройки первого модуля лунной станции

Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Руководитель аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн официально объявил о подписании контракта с частной компанией Maxar на постройку первого модуля лунной орбитальной станции LOP-G.

Об этом Брайденстайн заявил 24 мая на конференции в штаб-квартире NASA.

По его словам, модуль должен быть выведен на орбиту Луны в 2022 году и стать основой всей лунной орбитальной станции Gateway.

Кроме того, глава агентства заявил, что в 2024 году на поверхность Луны высадится первая женщина-астронавт.

Стоит отметить, что вышеописанные планы могут сорваться, так как в США сильно отстаёт от графика разработка сверхтяжелой ракеты SLS, необходимой для полётов к Луне.

Тем не менее руководство NASA решило ускорить разработку силового и двигательного модуля PPE, представляющего собой крупный космический корабль с ионным двигателем.

При этом глава NASA отметил, что лунная станция должна стать транзитным пунктом для полёта на Марс.

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