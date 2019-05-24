ГК «Просвещение»: «Рынок труда – ключевой потребитель системы образования»

Казань, , 16:55 — REGNUM В конференции принимают участие президент Татарии Рустам Миннинханов, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и многие другие представители государственной власти страны и топ-менеджеры крупнейших корпораций. Обсуждения и дискуссии ведутся по вопросам смежных национальных и ведомственных проектов по направлениям. Одной из важнейших тем стало обсуждение национального проекта «Образование» сразу на нескольких дискуссионных площадках.

Раньше информационные технологии лишь поддерживали образовательный процесс. Но теперь они позволяют не просто вывести его на совершенно новый уровень, но и создать устойчивую связку между образованием и кадровым рынком муниципалитета, региона и страны в целом. Об этом на панельной дискуссии «Национальный проект «Образование»: интеллектуальный анализ образовательных данных» заявил президент основного поставщика образовательного и инфраструктурного контента для системы образования страны ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Какую ценность получит общество и каждый ребёнок, когда мы проведём цифровую трансформацию образования? Одним из ключевых потребителей результатов образовательного процесса, помимо ребёнка и его семьи, является рынок труда. Именно система образования помогает формировать тот рынок труда, который будет, с одной стороны, развивать экономику, с другой — поддерживать кадровый потенциал страны. Школа, СПО или вуз получат четко сформулированные «заказы» на компетенции и знания, востребованные, помимо базовых, у ребёнка в определенном городе или регионе. Так индивидуальный образовательный маршрут перейдёт в карьерный трек», — добавил Кожевников.

Формирование индивидуальной «магистрали» человека в современном мире происходит на стыке нескольких отраслей. Здесь образованию призваны помочь «большие данные». По мнению директора по развитию федерального ИТ-разработчика и интегратора информационных систем в области образования «БАРС Груп» Эльвиры Гильмановой, только комплексный подход, такие сквозные и связанные с образованием направления, как медицина, социальная защита и спорт, могут выстроить корректную, индивидуальную траекторию развития ребенка.