Профессор: «Арктика жива, пока там живут люди»

Архангельск, , 15:52 — REGNUM Вопрос адаптации человека к жизни в стремительно меняющихся климатических условиях стал одной из тем научного саммита, учрежденного Международным арктическим научным комитетом (МАНК), который проходит в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Арктика для России — это, прежде всего, добыча полезных ископаемых. Но при всей важности национальных интересов мы не должны забывать, что Арктика — это территория, на которой живут люди и она жива, пока на ней живут люди , — заявила доктор экономических наук, член рабочей группы МАНК по социально-гуманитарным исследованиям Виолетта Гассий. — К сожалению, изменения климата несут негативные последствия: проникновения новых микробов и насекомых. Это оказывает большое влияние, в том числе, на жизнь малочисленных народов — достояние нашей страны, которое мы должны сохранить. Наше общество должно быть проактивным — разрабатывать механизмы реакции адаптации с точки зрения технических средств. Таяние мерзлоты дает о себе знать и страдает инфраструктура обеспечивающая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 400 ученых из 29 стран обсуждают в Архангельске вопросы изменения климата.