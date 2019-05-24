Ученый США: мы не должны выбирать между экологией и экономикой в Арктике

Архангельск, , 14:48 — REGNUM Уменьшить зависимость от источников энергии, используемых для добычи ресурсов в Арктике — первая задача мирового сообщества для сохранения экосистемы в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор Университета Мэрилэнда (США) Ли Купер.

«Мировая наука озадачена двумя ключевыми фактами — таянием ледников на поверхности Земли — в Гренландии на Новой Земле. Количество пресной воды в океане увеличивается и поднимается уровень океана. Вторая проблема — таяние ледников непосредственно в арктических морях, что не только повышает уровень океана, но и влияет на организмы, обитающие там», — сказал Купер.

По мнению профессора, развитие промышленного освоения Арктики не должно исключать развитие энергосберегающих технологий.

«Это ложное утверждение, что мы должны выбирать между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Потому что это можно делать параллельно — повышать экологичность технологий и при этом экономика может расти. Необходимо переходить на возобновляемые источники энергии: ветер, солнце и другие альтернативные источники», — заявил Ли Купер.

Вопрос перехода на другие технологии, как сказал Ли Купер, хоть и не должен мешать экономическому росту, но упирается в деньги.

«Все больше стран экспортируют СПГ: Оман, Катар, Австралия, США, Канада, Россия. Для России это достаточно дорогой процесс, так как для доставки СПГ в Азию приходится использовать ледоколы. Я хотел бы задать вопрос российским компаниям: готов ли насыщенный азиатский рынок принимать СПГ по такой высокой цене?», — заявил он.

Напомним, в Архангельске проходит Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), учрежденная Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC). Россия принимает саммит во второй раз. Ключевая темой обсуждения ученых из 29 стран — изменения климата и обеспечение жизнедеятельности населения Арктики.