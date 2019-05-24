Учёные: нехватку воды москиты восполняют кровью

Цинциннати, США, , 14:24 — REGNUM Исследование, проведенное учёными из США, позволило установить, что агрессивность москитов возрастает по мере их обезвоживания. Об этом сообщает издание Scientific American.

Согласно информации, полученной в ходе научной работы, проведённой сотрудниками Университета Цинциннати, кровососущие насекомые нуждаются в крови млекопитающих не только для выведения потомства, но и могут восполнять при её помощи недостаток воды в собственном организме.

В результате лабораторных исследований удалось установить, что москиты из группы, лишенной доступа к воде, стремились атаковать прибор, имитирующий млекопитающее, в несколько раз чаще, чем группа, имевшая доступ водному ресурсу. По оценке экспертов, 30% обезвоженных насекомых стремились получить кровь, в то время как из состава группы, чей питьевой режим не ограничивался, такое поведение демонстрировали только 5 — 10%.

Интерес к исследованию данных насекомых обусловлен тем, что ими переносятся такие инфекционные заболевания, как желтая лихорадка, Западная Нильская лихорадка и лихорадка Денге или недуг, вызываемый вирусом Zika.

Комментируя результаты исследования, представитель института Технологии Вирджинии, энтомолог Хлоя Лахондере сообщила: «Чтобы создать новые подходы в борьбе с этими насекомыми, очень важно иметь лучшее представление об их биологии».

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