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Австралийский дипломат заинтересовался исследованиями УрФУ

Наука

Встреча с гостем прошла на площадке Уральского гуманитарного института

Екатеринбург, 24 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Посольство Австралии в Москве заинтересовано в реализации совместных проектов в экономической сфере и в сфере образования, заявил второй секретарь дипломатического ведомства Дэмиен Браккард на встрече в Уральском федеральном университете. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба вуза.

«У посольства два приоритета — выстроить отношения с Россией в экономической сфере — нам интересна горная промышленность — и в сфере образования, — пояснил Браккард. — Если говорить про образование, то нам крайне интересны научные исследования. В этом смысле мы стараемся наладить контакты между университетами».

Накануне Браккард и аналитик посольства Кемал Тарба встретились со студентами и представителями Уральского гуманитарного института УрФУ. Австралийцы предложили наладить сотрудничество в сфере образования и науки, промышленном и международном направлениях. По словам дипломата, чем больше австралийцы будут знать о Свердловской области и Екатеринбурге, тем больше вариантов сотрудничества смогут предложить компаниям.

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