Airbus провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

Тулуза, Франция, , 13:13 — REGNUM Испытания беспилотной модели летательного аппарата, в конструкции крыльев которого использованы элементы строения крыла альбатроса, начаты концерном Airbus. Об этом 23 мая сообщает издание Flightglobal.

Особенностью данной конструкции является наличие ограниченно подвижных законцовок крыльев. Такая компановка имитирует концы крыльев альбатроса, которые смещаются вниз или вверх при порывах ветра или, когда эта птица закладывает вираж.

По мысли разработчиков, эта особенность должна способствовать увеличению надёжности крыла и снижению аэродинамического сопротивления, массы и нагрузки на центроплан.

Летательный аппарат, вышедший на испытания, назван AlbatrossOne, его крылья изготовлены из фанеры стекловолокна и углеволокна.

Данные испытания являются третьими в серии тестов, проводимых специалистами Airbus. В ходе предыдущих экспериментов были апробированы модели, имеющие фиксированные закрылки и закрылки, двигающиеся совершенно свободно. В ходе текущих испытаний закрылки, имитирующие концы крыльев альбатроса, освободят в процессе полёта.

Прообразом для AlbatrossOne послужил пассажирский самолет A321, информация, накопленная в ходе испытаний, будет использована при создании самолёта — демонстратора, построенного в натуральную величину.

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