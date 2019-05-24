Получены новые данные наличия массивов льда на Марсе

Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Значительное количество льда, спрятанное примерно в полутора километрах ниже грунта на северном полюсе Марса, обнаружили американские ученые. Об этом сообщает 23 мая AMNA.

Исследователи из Университетов Техаса в Остине и Аризоне, которые опубликовали свои данные в журнале «Геофизические исследовательские письма» Американской геофизической ассоциации (AGU), проанализировали данные со спутника MRO НАСА, вращающегося вокруг Марса. Радиолокационный прибор SHARAD может проникать примерно на два километра ниже поверхности Марса.

Новые результаты, подтвержденные независимым исследованием Университета Джона Хопкинса с использованием гравитационных данных вместо радаров и опубликованные в том же журнале, считаются важными, поскольку они раскрывают новые неизвестные ранее запасы воды. В некоторых местах слои песка и льда имеют содержание воды до 90%. Если этот лед растает, предполагается, что он покроет всю планету водой на глубину не менее полутора метров.