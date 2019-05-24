Открыт механизм появления лекарственной устойчивости у бактерий

Лион, Франция, , 11:30 — REGNUM Процесс передачи гена, отвечающего за устойчивость к воздействию антибиотиков от одной бактериальной клетки к другой, был исследован учёными из Франции. Об этом сообщает издание Science.

Исследование, объектом которого стали бактериальные клетки кишечной палочки, проводилось с использованием научной аппаратуры, открывшей возможность вести наблюдение за всеми деталями передачи генетического материала. Проводившие эксперимент сотрудники особо подчёркивают, что обретение невосприимчивости к действию антибиотика под названием тетрациклин произошло в среде, где концентрация данного препарата была достаточной, чтобы подавить жизненную активность бактерий, в том числе, процессы формирования внутриклеточных элементов.

Согласно информации, представленной учёными, бактериальные клетки-реципиенты, то есть те, что приняли в себя генетический материал, приобрели особые клеточные структуры. У данных микроорганизмов включился процесс формирования особой клеточной структуры мультисубстратнной неспецифической помпы AcrAB-TolC. Данный элемент внутриклеточного устройства оказался способен удалять из клетки кишечной палочки молекулы вещества антибиотика. Внутри микроорганизма оставалась минимальная концентрация тетрациклина, при которой бактерия уже может сформировать устойчивость к этому лекарственному препарату, то есть, фермент, расщепляющий антибиотик.

После попадания имеющих устойчивость к антибиотику клеток кишечной палочки в культуру таких же микроорганизмов, не обладающих способностью противостоять лекарству, невосприимчивость к препарату в течение часа приобрела треть реципиентов.

Учёные отметили, что после удаления генов, отвечающих за создание мультисубстратнной неспецифической помпы AcrAB-TolC, микроорганизмы теряли способность приспосабливаться к действию антибиотиков.

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