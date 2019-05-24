В Швеции разработали новый метод ранней диагностики аутизма

Уппсала, Швеция, , 10:35 — REGNUM Симптом, позволяющий диагностировать аутизм у младенцев, найден учёными из Швеции, сообщило издание Biological Psychiatry.

По данным полученным в ходе исследования, проведённого сотрудниками Уппсальского университета руководством Пера Нюстрёма, у маленьких пациентов, у которых велик риск развития аутизма, отмечаются трудности с распределением совместного внимания. Такие дети привлекают внимание других людей к интересному объекту реже, чем их здоровые сверстники. Такая же картина наблюдается, когда их внимание пытаются привлечь другие люди. По мнению исследователей, важнейшим фактором, который надо оценивать при постановки такого диагноза — это способность к инициированию такого внимания.

В ходе наблюдений, при которых анализировалось поведение 102 детей в возрасте 10 месяцев, и 81 ребёнок входил в группу риска поскольку имелись братья или сёстры с таким диагнозом, изучалась способность младенцев к распределению совместного внимания.

Согласно результатам, обнародованным учёными, проводившими данную работу, дети, у которых впоследствии был диагностирован аутизм, намного реже, чем остальные младенцы проявляли склонность к проявлению совместного внимания, они не стремились создать условия для его возникновения.

Как подчёркивают учёные, наиболее ранняя диагностика данного недуга повышает шансы на успешное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае начала свою работу первая телемедицинская платформа, предназначенная для оказания помощи людям, страдающим от аутизма.

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