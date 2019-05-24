В США создана технология, позволяющая человеку и роботу работать в паре

Бостон, США, , 09:29 — REGNUM Программа, позволяющая роботу корректировать прилагаемые при работе усилия, создана инженерами из США. Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном для конференции ICRA 2019.

Сотрудники Массачусетского технологического института Джозеф Дельпрето и Даниэла Рус предложили систему, помогающую синхронизировать действия и степень прилагаемых усилий человека и робота, работающих в паре. Конструкция включает в себя два электромиографических датчика, закреплённых у бицепса и над трицепсом, считывающих показатели активности мышц во время работы. Устройство может идентифицировать жесты подъёма вверх и опускания вниз, необходимые при проведении работ, где требуется аккуратность. Используя такие сигналы, человек может дать роботу команду: приподнять предмет чуть-чуть выше с той стороны, с которой предмет держит манипулятор робота.

Тестирование данного устройства, в котором приняли участие десять человек с разными показателями активности мышц, прошло успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, робот, способный передвигаться по вертикальным поверхностям, ранее был создан международным коллективом инженеров.

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