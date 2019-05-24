Пятница, 24 Мая 2019 года
09:40:12 МСК

В США создана технология, позволяющая человеку и роботу работать в паре

Наука

С помощью устройства, предложенного инженерами из Бостона, робот сможет лучше понимать, какие действия надо выполнить в данный момент

Бостон, США, 24 мая 2019, 09:29 — REGNUM  Программа, позволяющая роботу корректировать прилагаемые при работе усилия, создана инженерами из США. Об этом сообщается в пресс-релизе, подготовленном для конференции ICRA 2019.

Сотрудники Массачусетского технологического института Джозеф Дельпрето и Даниэла Рус предложили систему, помогающую синхронизировать действия и степень прилагаемых усилий человека и робота, работающих в паре. Конструкция включает в себя два электромиографических датчика, закреплённых у бицепса и над трицепсом, считывающих показатели активности мышц во время работы. Устройство может идентифицировать жесты подъёма вверх и опускания вниз, необходимые при проведении работ, где требуется аккуратность. Используя такие сигналы, человек может дать роботу команду: приподнять предмет чуть-чуть выше с той стороны, с которой предмет держит манипулятор робота.

Тестирование данного устройства, в котором приняли участие десять человек с разными показателями активности мышц, прошло успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, робот, способный передвигаться по вертикальным поверхностям, ранее был создан международным коллективом инженеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Создан конструктивно простой робот, способный передвигаться по стенам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить