Учёные: шимпанзе могут строить планы на ближайшее будущее

Лейпциг, Германия, , 08:47 — REGNUM Необычное поведение членов небольшой группы шимпанзе было зафиксировано учёными из Германии на территории Национального парка Лоанго в африканском государстве Габон. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Исследователи отметили, что, несмотря на доступность продуктов растительного происхождения и обилие фруктов, приматы предпочитали питаться мясом черепах.

Факты охоты шимпанзе на мелких животных ранее фиксировались учёными, но со случаями употребления в пищу мяса рептилий зоологи сталкиваются впервые.

Всего исследователи стали свидетелями 38 случаев поедания черепах, панцирь которых шимпанзе раскалывали тем же способом, как твёрдую скорлупу орехов.

По словам приматолога из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка Тобиаса Дешнера: «Что особенно интересно, так это то, что они раскалывают панцири так же, как раскалывают твердую скорлупу, чтобы получить доступ к мясу животного, которое практически недоступно для любого другого хищника».

Небольшая популяция приматов, состоящая из восьми взрослых и четырёх молодых самцов, пяти взрослых и трех молодых самок, в ряде случаев охотилась коллективно. Учёные зафиксировали случай, когда панцирь рептилии оказался чересчур твёрдым и группа обратилась к самому сильному самцу, справившемуся с задачей и поделившемуся добычей со всеми членами популяции.

Кроме того, исследователи, наблюдая за приматами, отметили у отдельных особей умение строить планы на ближайшее будущие. В пользу такого вывода, по мнению ученых, свидетельствует поведение самца, убившего черепаху и спрятавшего часть мяса, которое было съедено утром следующего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что шимпанзе, считавшиеся индивидуалистами, в действительности вполне способны к продуктивному сотрудничеству.

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