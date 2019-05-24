Учёные реконструируют экологическую историю Западной Сибири

Тюмень, , 08:01 — REGNUM Российские и французские историки, специализирующиеся на освоении Западной Сибири, изучат пути взаимодействия между природными экосистемами и населением в городах и селах, сообщает 24 мая пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Работа будет вестись в рамках проекта «Развитие Западной Сибири в XIX — начале XXI веков: социально-экологические аспекты», поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований и фондом «Дом наук о человеке» Франции. Впервые в российской и зарубежной историографии на основе репрезентативной источниковой базы будет комплексно реконструирована экологическая история Западной Сибири.

«Исследовательский фокус проекта будет сделан на экологосоциальных аспектах освоения территории Сибири с акцентом на взаимодействие человека и вмещающего ландшафта», — сообщил руководитель научной группы, заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин.

В частности, по его словам, учёным предстоит найти ответы на вопросы: как соотносились, уживались и конфликтовали «новые», «прогрессивные», «универсальные» формы обращения к внешней среде у пришлых сибиряков и «традиционные», «местные» у коренного населения; как развивались во времени эти представления и социальные практики.

Российскую часть научного коллектива также представил проректор по научной работе Сургутского государственного педагогического университета Евгений Гололобов. В состав научного коллектива с российской стороны вошли исследователи Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы (Centre D'études Des Mondes Russe, Caucasien Et Centre-européen (CERCEC) в Высшей школе социальных наук Парижа (EHESS) Марк Эли и Пол Йозефсон.

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