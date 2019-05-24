SpaceX направила в космос 60 спутников проекта Starlink

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Американская частная космическая корпорация SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink, прямая трансляция запуска ракеты-носителя Falcon-9 велась на сайте корпорации.

«Успешный вывод 60 спутников Starlink подтверждён», — подтвердили в SpaceX на своей странице в Twitter.

Запуск был осуществлен 24 мая в 05:30 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить интернетом весь мир. Всего компания SpaceX намерена запустить в космос 4,5 тыс. спутников.

Отметим, что Роскосмос планирует представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет.

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