Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Китае окончился неудачей запуск навигационного спутника «Яогань-33»

Наука

Причины аварии одной из ступеней ракеты-носителя пока не выяснены

Пекин, 23 мая 2019, 18:24 — REGNUM  В Китае завершилась неудачей попытка запуска ракеты-носителя со спутником удаленного зондирования Земли «Яогань-33», сообщает 23 мая информагентство «Синьхуа».

Ракета-носитель LongMarch-4C стартовала утром 23 мая с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси в северной части Китая.

По предварительным данным, третья ступень ракеты сработала нештатно, обломки ракеты и спутника упали на землю.

Последствия их падения пока не выяснены, причины аварии устанавливаются.

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