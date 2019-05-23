Европейские авиаперевозчики начали подготовку к внедрению электросамолётов

Тулуза, Франция, , 16:48 — REGNUM Анализ того, как повлияет на структуру аэропортов переход на электрическую авиацию, будет проведён специалистами скандинавской авиакомпании SAS и представителями европейского концерна Airbus, 22 мая сообщило издание Flightglobal.

Поводом для для данного исследования стало то, что вся инфраструктура современного аэродромного обслуживания рассчитана на приём летательных аппаратов, оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Однако, в связи с тем, что в ближайшем будущем появятся воздушные суда, приводимые в движение электричеством, потребуется вносить изменения в уже сложившуюся структуру аэропортов.

Признаками приближающихся перемен является принятая в Норвегии программа, предполагающая полный переход пассажирских авиалиний на электроавиацию. Реализацию данного проекта предполагается завершить к 2040 году.

Конструкторы концерна Airbus разрабатывают гибридный вариант самолета, технологию которого отработают на самолёте BAe 146. Новое воздушное судно, получившее наименование E-Fan X должно совершить первый полёт в период с 2020 по 2021 годы.

Готовясь к наступающим переменам, авиаперевозчики намерены определить, где удастся наиболее оптимальным образом разместить оборудование для зарядки аккумуляторов и проложить топливные трассы для заправки гибридных самолётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Rolls-Royce совместно с организациями YASA Limited и Electroflight начала конструирование одноместного скоростного электрического самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Rolls-Royce построит скоростной электросамолёт