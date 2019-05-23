В США создано покрытие, способное реагировать на воду

Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Новый материал с уникальными свойствами создан учёными США. Об этом сообщает издание Advanced Materials Technologies.

Покрытие, разработанное сотрудниками Колумбийского университета, обладает способностью генерировать механическое усилие при контакте с водой и приводить в движение гибкие материалы, на поверхности которых оно находится.

По словам профессора биологии и физики Озгура Сахина, руководившего проектом: «Мы нашли способ разработать материал, который был бы водостойким, но в то же время мог бы использовать воду, чтобы привести в действие механическую систему».

Пористое вещество, созданное учёными, состоит из двух компонентов, первым из которых являются споры, продуцируемые бактериями, используемыми в качестве пищевых добавок. Второй компонент — адгезивы вещества, способные соединять материалы с помощью поверхностного сцепления. Смесь превращается в единое целое под влиянием ультрафиолетового излучения, запускающего фотохимический процесс. Источником излучения может быть ультрафиолетовая лампа, применяемая в салонах красоты для создания загара.

Полученный таким образом композит закрепляется на поверхности гибкого материала и при контакте с водой может изгибаться и скручиваться или, наоборот, распрямляться, в зависимости от степени влажности.

Создатели предполагают, что их разработка найдёт широкое применение, например, в устройствах, реагирующих на осадки и закрывающих или открывающих окна. По мнению учёных, подобное покрытие может заинтересовать производителей спортивной одежды, помогающей быстрее испариться выделяющемуся поту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конструкторы из Соединённых Штатов разработали терморегулирующее устройство для индивидуального ношения.

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