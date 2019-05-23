Предприятия КНР разрушают озоновый слой — учёные

Бристоль, Великобритания, , 14:46 — REGNUM Выброс предприятиями Китая фреона-11 может спровоцировать рост озоновой дыры над Антарктидой, заявляют эксперты из Великобритании. Об этом сообщает издание Nature.

Сотрудники Бристольского университета сообщили, что источником выбросов вещества, запрещенного Монреальским протоколом, являются предприятия, расположенные на территории КНР. Вывод сделан на основании данных, полученных со станций наблюдения на принадлежащем Японии острове Хатерума и на юге Республики Корея.

По словам представляющего Бристольский университет химика Мэттью Ригби: «В последние десятилетия концентрация этих газов в атмосфере плавно снижалась, благодаря принятию Монреальского протокола. Поэтому нас крайне удивило то, что, примерно с 2013 года уровень выбросов самого опасного фреона внезапно начал расти».

Эксперты использовали учитывающую направление ветров климатическую модель, которая помогает понять пути распространения фреона в атмосфере Земли. По мнению учёных, расчёты подтверждают, что источником данного вещества являются предприятия Китая и массовые выбросы начались в начале этого десятилетия.

Ситуация осложняется ещё и тем, что в атмосфере отмечено появление молекул растворителя дихлорметана (CH2Cl2), тоже губительно влияющего на озоновый слой.

Учёные выразили опасения, что положительный эффект, достигнутый благодаря соблюдению Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году, будет сведён к нулю странами, нарушающими данные соглашения.

По мнению Мэттью Ригби: «Крайне важно найти те отрасли, которые породили эти выбросы. Вполне возможно, что эти выбросы сигнализируют лишь о небольшой части реально произведенного фреона-11. Остальные запасы этого газа скрываются внутри материалов или холодильных установок и попадут в атмосферу в последующие десятилетия».

Эксперты предполагают, что виновниками появления в атмосфере Земли запрещенного химического соединения стали работающие нелегально частные предприятия, нарушающие не только Монреальский протокол, но законы КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году сотрудники Бристольского университета уже фиксировали в восточном Китае выбросы тетрахлорметана — вещества, разрушающего озоновый слой.

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