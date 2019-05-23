Ускоренный рост деревьев не спасёт Землю от глобального потепления — учёные

Красноярск, , 14:32 — REGNUM Увеличение скорости радиального прироста деревьев, вызванное глобальным потеплением, не приведет к увеличению их способности запасать углекислый газ, а значит не спасёт Землю от повышения температуры. К таким выводам пришла группа учёных, в составе которой работали исследователи Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета, сообщает 23 мая пресс-служба центра.

В ходе исследования коллектив учёных из нескольких европейских стран оценил способность деревьев запасать больше углерода в случае усиленного роста леса. Выяснилось, что, по крайней мере, для хвойных в лесных экосистемах, где прирост деревьев зависит от температуры воздуха, верно правило «быстрее растешь — быстрее умираешь». Это означает, что даже если рост температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере усилят рост лесов, деревья не смогут запасать больше углерода, и, следовательно, сдерживать глобальное потепление.

«Если быстрорастущие деревья не достигают значимого возраста, они не запасают в древесине большее количество углерода на длительное время. Усиленный под действием глобального потепления рост горных лесов в изученных нами районах приведет лишь к более быстрому обороту углерода, но не к его захоронению в биомассе старых деревьев. Таких просто не будет», — пояснил соавтор исследования доктор биологических наук Александр Кирдянов, ведущий научный сотрудник Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета, приглашенный исследователь Университета Кембриджа.

Вместе с тем исследование не отвечает на вопрос, как при дальнейшем изменении климата будут вести себя все леса на планете. Ведь оно касалось лишь двух высокогорных районов и нескольких видов хвойных деревьев. Однако на основе полученных результатов можно сделать важный вывод — предположения о возможной саморегуляции климата биосферой, например, за счет усиленного роста деревьев и поглощения углекислого газа из атмосферы, требуют тщательных проверок.

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