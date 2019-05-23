Учёные: новая неолитическая культура Сибири получила имя барабинской

Новосибирск, , 13:47 — REGNUM Исследование, проведённое учеными Новосибирска, позволило подтвердить существование ранее неизвестной древней культуры, определить временной период, в который её представители обитали на территории Южной Сибири, 23 мая сообщила пресс-служба Института ядерной физики СО РАН.

В научной работе приняли участие специалисты по археологии и физике, использовавшие ускорительный масс-спектрометр из центра коллективного пользования СО РАН «Геохронология кайнозоя» для вычисления возраста находок.

Неизвестная культура каменного века была обнаружена сотрудниками Института археологии и этнографии СО РАН. Комплекс сооружений из двух жилых помещений и нескольких ям, предназначенный для квашения рыбы — своеобразного способа консервирования данного продукта, — нашла экспедиция под руководством академика Вячеслава Молодина у деревни Старый Тартас. Комплекс находок, включавший в себя плоскодонную керамическую посуду и разнообразные предметы из камня и кости, дал основания предполагать, что они оставлены ранее неизвестной культурой, относящейся к началу неолита. В пользу этого также свидетельствовали костные останки лисиц, зайца, росомахи и собаки, найденные в ёмкостях для закваски и оказавшиеся там, как предполагают учёные, вследствие проведения религиозного обряда.

Однако часть учёных археологов сомневалась в датировке, предложенной коллективом, сделавшим находку. Альтернативная гипотеза предполагала, что в районе деревни Старый Тартас обнаружена стоянка известной экспертам боборыкинской культуры, появившейся в Сибире две тысячи лет спустя.

Финальную точку в научной дискуссии поставили физики. К участию в экспертизе был также привлечён Центр археометрии имени Энгельхорна в Маннхайме, расположенный в ФРГ.

По словам сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН Людмилы Мыльниковой: «в двух независимых лабораториях, сначала в Германии, а потом в Новосибирске, были получены схожие результаты по анализу образцов костей животных из ям для заготовки рыбы. Они подтверждают правомерность отнесения неолитического комплекса памятника Тартас-1 к седьмому тысячелетию до нашей эры».

Ранее неизвестная культура была названа барабинской.

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