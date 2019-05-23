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Путин: Лихачёвские чтения выполняют высокую миссию

Наука

Форум открылся в Санкт-Петербурге

Москва, 23 мая 2019, 12:18 — REGNUM  Сегодня, 23 мая, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XIX международных Лихачёвских научных чтений. Форум открылся в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

«Лихачёвские чтения выполняют высокую миссию, нацеленную на укрепление гуманитарного сотрудничества, упрочение дружбы и взаимопонимания между людьми», — отмечается в телеграмме.

Международные Лихачёвские научные чтения по праву считаются значимым событием в жизни Северной столицы и всей России.

«Форум отличают содержательные доклады и острые дискуссии неизменно. Они вызывают широкий общественный резонанс и не утратили своей актуальности в настоящее время», — отметил президент и пожелал участникам интересного и полезного общения.

Подробнее: Путин: Формируется новая научная география России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России науку активно развивают не только Москва и Санкт-Петербург, сильные научные школы работают в ряде российских регионов.

Читайте ранее на эту тему: «Культура делает людей народом»: Медведев приветствовал Лихачёвские чтения

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