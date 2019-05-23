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Ископаемый гриб возрастом 1 млрд лет обнаружен в Канаде

Наука

Детали

Оттава, 23 мая 2019, 12:08 — REGNUM  Ученые обнаружили в регионе на северо-западе Канады окаменелость самого старого гриба из найденных до сих пор, в возрасте от 900 миллионов до одного миллиарда лет. Об этом сообщает 23 мая AMNA.

До сих пор рекорд принадлежал грибу в возрасте около 410 миллионов лет, который был найден в Шотландии. Многоклеточный канадский гриб (названный Ourasphaira giraldae) относится к периоду Протерозоя, задолго до появления сложных форм жизни на Земле. Его открытие проливает больше света на происхождение и развитие важной ветви древа жизни; этот гриб — далекий предок широкого спектра современных грибов, включая привычные нам грибы, дрожжи, плесень и пр.

Ранее китайские археологи нашли в гробнице древние яйца возрастом 2,5 тыс. лет. Возможно, усопший имел склонность к поеданию яиц, а возможно яйца — часть древнего погребального обычая.

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Археология
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