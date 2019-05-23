Амурский университет открыл сезон археологии и антропологии

Благовещенск, , 11:11 — REGNUM Сотрудники лаборатории археологии и антропологии Амурского государственного университета открыли полевой сезон исследованием средневековых городищ Амурской области — укреплённых поселений, крепостей, сообщает 23 мая пресс-служба вуза.

«Работы ведутся с использованием современного оборудования — дрона, который позволяет провести высокоточную аэрофотосъёмку археологических объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся в рамках договора о научном международном сотрудничестве, заключённом АмГУ с Хэйхэским университетом. Вместе с китайскими учёными сотрудники АмГУ расширяют знания об истории народов левого и правого берегов Амура.

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