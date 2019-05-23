Эффективное лекарство найдено в справочнике, написанном 150 лет назад

Атланта, США, , 10:07 — REGNUM Медицинский препарат, позволяющий бороться с лекарственно устойчивыми формами бактерий, найден при изучении фармакологического справочника, составленного во время Гражданской войны в США. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Сотрудник университета Эмори Дэниел Журавски, интересующийся историей Гражданской войны, охватившей Соединённые Штаты в 1861—1865 годах, занялся изучением фармакологического пособия, созданного ботаником Фрэнсисом Порчером и главным военным врачом Конфедерации Сэмьюэлом Муром в один из самых драматических моментов военного конфликта. В этот период Конфедерация южных штатов, блокированная с моря вражеским флотом, была лишена возможности получать какие-либо медикаменты. Сложившаяся ситуация заставила начать поиск и использование лекарственных растений, растущих на территории, контролируемой армией Конфедерации.

В поле зрения исследователей попал медицинский препарат под названием «тоник от омертвения тканей», получаемый из коры белого дуба (Quercus alba), листьев «трости дьявола» — аралии колючей (Aralia spinosa), побегов и корней тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera).

Эксперименты, проведенные с применением данного лекарства, продемонстрировали его способность подавлять рост колоний синегнойной палочки, золотистого стафилококка, пневмококков, устойчивых к воздействию лекарств. Препарат, созданный на основе растений, используемых в традиционной индейской медицине, смог воспрепятствовать созданию патогенными микроорганизмами биоплёнки, значительно снижающей эффективность применения антибиотиков.

Комментируя результаты проведенной работы, Дэниел Журавски сообщил: «Я твердо уверен в том, что мы должны полностью изучать наше прошлое и получать максимальную пользу от тех открытий, который делали наши предки. Мы надеемся, что сможем выделить те молекулы, которые отвечают за действие этого снадобья, и проверить их на реальных инфекциях».

В настоящий момент лабораторные опыты и изучение медицинского справочника, составленного в годы Гражданской войны 1861—1865 годов, продолжаются. Специалисты по молекулярной биологии выделили из коры белого дуба два десятка молекул, которые, как предполагают ученые, отвечают за лечебный эффект, связанный с применением данного растения. В ближайшее время, по словам учёных, начнется исследование действия препарата на лабораторных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, микроорганизмы, устойчивые к воздействию различных антибиотиков, ранее были обнаружены на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Ближний Восток столкнулся с устойчивой к антибиотикам микрофлорой — СМИ