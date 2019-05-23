В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Якутск, , 09:57 — REGNUM В Вилюйском улусе Якутии обнаружили уже семь фрагментов второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», который стартовал в конце декабря 2018 года с космодрома «Восточный», сообщает 23 мая пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что фрагменты ракетоносителя были обнаружены с помощью вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся 27 декабря 2018 года с космодрома «Восточный» в Амурской области. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

Читайте также: Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»