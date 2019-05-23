Четверг, 23 Мая 2019 года
10:00:42 МСК

В Якутии обнаружили семь фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Наука

С помощью вертолетов и беспилотных летательных аппаратов

Якутск, 23 мая 2019, 09:57 — REGNUM  В Вилюйском улусе Якутии обнаружили уже семь фрагментов второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», который стартовал в конце декабря 2018 года с космодрома «Восточный», сообщает 23 мая пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что фрагменты ракетоносителя были обнаружены с помощью вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» состоялся 27 декабря 2018 года с космодрома «Восточный» в Амурской области. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

Читайте также: Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить