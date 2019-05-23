Правительство РФ намерено продлить сотрудничество с ЕС в области науки

Москва, , 07:47 — REGNUM Правительство России одобрило проект нового соглашения с Евросоззом до 2024 года о сотрудничестве в области науки и технологий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны обязуются предоставлять свободный доступ, совместно использовать исследовательское оборудование, а также предусматривается сбор данных, обмен научными, техническими и другими кадрами, проведение симпозиумов и т. д.

В случае подписания новое соглашение будет способствовать дальнейшему развитию отношений России и Евросоюза в области науки.

Отмечается, что первое соглашение между правительством РФ и ЕС в научной сфере было заключено 16 ноября 2000 года в Брюсселе. Затем его действие продлевалось на последующие пятилетние периоды в 2004, 2009 и 2014 годах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сотрудничество России со странами ЕС не прекращалось и не может прекратиться.

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