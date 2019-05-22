Галиция приветствует «победоносные российские войска»

Андрей Мартынов, , 21:04 — REGNUM

Книга описывает период с 21 августа (3 сентября) 1914 года по 9 (22) июня 1915 года, когда в ходе Первой мировой войны город, входивший в то время в состав Австро-Венгерской империи, был занят частями 42-й пехотной дивизии Русской императорской армии. Правда, сам Львов разрушений счастливо избежал. Местная администрация объявила его открытым и выпустила заявление, в котором, в числе прочего, говорилось:

Граждане!

Войска [Австро-Венгерской] Монархии понесли тяжелые поражения и отступают на запад.

Вскоре победоносные российские войска войдут во Львов.

В этот момент призываем все население города, чтобы ради Бога сохраняли достоинство, спокойствие, остерегались паники и выходок неразумных или преступных элементов, всяких провокаций. (…)

Призываем все население, чтобы сохраняло во имя добра города и всех граждан спокойствие и порядок в городе.

В целом русская администрация относилась к местному населению доброжелательно, хотя имели место и неизбежные строгости военного времени. Так, по приказу Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича были взяты 12 заложников. С учетом смешанного населения города они отбирались по четверо от трех основных местных этнических групп: поляков, евреев и русинов. Кроме того, горожанам предписывалось сдать в ратушу все имевшееся на руках огнестрельное и холодное оружие.

Одновременно новыми властями были предприняты шаги по обеспечению жителей продовольствием и топливом. Как не без основания иронизировал ученый: царская власть тратила

«громадные средства для прокормления семей тех людей, которые сражались против русских в рядах австрийской армии или в добровольческих легионах».

Также с целью наведения порядка в город прибыло 650 чинов полиции, что сразу же снизило количество правонарушений. Оказывалась помощь и социально незащищенным стратам. В числе прочего, домовладельцам было запрещено до окончания войны выселять лиц, не способных оплачивать наем жилья.

Администрация опиралась на поддержку многих слоев местного населения, в основном конфессионально и культурно идентифицировавшего себя с Россией, ею были восстановлена деятельность галицко-русских обществ. По мнению историка, печально знаменитая украинская русофобия, ассоциирующаяся у обывателя со Львовом, была вызвана политическими и культурными процессами уже советского периода, когда коммунистическая власть

«сделала то, чего так и не смогли сделать в свое время ни поляки, ни австрийцы — окончательно искоренила в сознании галичан идею русского единства, и объективно привела к торжеству (…) антирусского украинства».

Но это уже история для другой книги.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»